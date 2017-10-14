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Полиция задержала двух «медвежатников» в Архангельске
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    Полиция задержала двух «медвежатников» в Архангельске

    9:48  14 Октября 2017
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    Полиция задержала двух «медвежатников» в Архангельске

    Архангельск, 14 октября. Двое мужчин, вскрывавших сейфы, задержаны сотрудниками полиции с поличным в Архангельске.

    По информации пресс-службы регионального УМВД, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин в возрасте 42 и 39 лет. Злоумышленники проникали в офисы агентств недвижимости, страховых компаний и вскрывали сейфы. Если не удавалось вскрыть замок на месте, то мужчины уносили полностью весь сейф. Всего было зарегистрировано шесть инцидентов. В одном из случаем злоумышленники украли более 15 млн рублей.

    Преступники тщательно продумывали каждый свой шаг. Но сотрудникам правоохранительных органов удалось их задержать с поличным во время кражи.

    В настоящее время следователи ведут проверку по факту случившегося, после составления доказательной базы дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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