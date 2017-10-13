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Общество
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Россия
Следователи проверят информацию о смерти женщины после укола в Архангельской области
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    Следователи проверят информацию о смерти женщины после укола в Архангельской области

    11:24  13 Октября 2017
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    Следователи проверят информацию о смерти женщины после укола в Архангельской области

    Архангельск, 13 октября. Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировало проведение проверки по факту смерти женщины после укола обезболивающего.  

    Напомним, 1 октября 2017 года в одной из региональных групп в социальной сети «ВКонтакте»  появилась информация о том, что после укола обезболивающего, который сделал врач скорой помощи, впала в кому и вскоре скончалась 37-летняя жительница Ильинско-Подомского.

    Теперь следствие намерено тщательно изучить все обстоятельства произошедшего, точные причины смерти и, по итогам проверки, определиться с принятием  процессуальное решения.

    Автор: Федор Веснин
    #укол #следственный комитет #скорая помощь
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