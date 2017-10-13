Следователи проверят информацию о смерти женщины после укола в Архангельской области

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Архангельск, 13 октября. Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировало проведение проверки по факту смерти женщины после укола обезболивающего.

Напомним, 1 октября 2017 года в одной из региональных групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что после укола обезболивающего, который сделал врач скорой помощи, впала в кому и вскоре скончалась 37-летняя жительница Ильинско-Подомского.

Теперь следствие намерено тщательно изучить все обстоятельства произошедшего, точные причины смерти и, по итогам проверки, определиться с принятием процессуальное решения.