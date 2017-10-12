Молодого человека избили битой во время драки в Котласе

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Архангельск, 12 октября. Жителя Котласа избили в драке деревянной битой. 17-летний юноша с черепно-мозговой травмой оказался в больнице.

Инцидент произошел 8 октября, сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Во дворе дома на улице Герцена между компанией мужчин и группой молодых людей произошла ссора. Словесная перепалка закончилась потасовкой, во время которой один из мужчин нанес юноше удар деревянной битой по голове.

Друзья потерпевшего вызвали бригаду скорой помощи. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ведется следствие.