Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Происшествия
Молодого человека избили битой во время драки в Котласе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Молодого человека избили битой во время драки в Котласе

    14:33  12 Октября 2017
    71

    Молодого человека избили битой во время драки в Котласе

    Архангельск, 12 октября. Жителя Котласа избили в драке деревянной битой. 17-летний юноша с черепно-мозговой травмой оказался в больнице.

    Инцидент произошел 8 октября, сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Во дворе дома на улице Герцена между компанией мужчин и группой молодых людей произошла ссора. Словесная перепалка закончилась потасовкой, во время которой один из мужчин нанес юноше удар деревянной битой по голове.

    Друзья потерпевшего вызвали бригаду скорой помощи. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ведется следствие.

    Автор: Алексей Громов
    #драка #происшествие #архангельская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29296

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24019

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53682

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94384
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        973
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2210
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10224
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23611