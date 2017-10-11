Мужчина до смерти забил ногами свою мать в Архангельской области

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Архангельск, 11 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Архангельской области, обвиняемого в убийстве своей матери.

По информации Следственного комитета Архангельской области, преступление случилось в дневное время суток 6 октября в поселке Североонежск. Мужчина нанес 58-летний матери несколько ударов ногой в живот в ходе разгоревшегося конфликта. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Подозреваемый признал свою вину и подтвердил, что во время ссоры ударил мать в живот после того, как она ударила его кружкой по голове.

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 11 части 4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».) Если суд признает подозреваемого виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.