Грузовик на полной скорости сбил ребенка в Архангельской области

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Архангельск, 11 октября. Ребенка сбил грузовик на пешеходном переходе вчера в Архангельской области: 11-летний мальчик госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, происшествие случилось вчера, 10 октября, в 14.05, напротив дома №197А по улице Дзержинского. Мать с 11-летним ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу в соответствии с установленными правилами дорожного движения со стороны школы-интерната.

Водитель грузового транспортного средства допустил наезд на ребенка, который был незамедлительно госпитализирован в реанимацию. По сообщениям очевидцев, водитель грузовика, подъезжая к пешеходному переходу, не сбавил скорость, от сильного удара ребенка отбросило на обочину.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося происшествия, после которой будет принято процессуальное решение.