Архангелогородец 20 раз ударил молотком по голове кавалера своей бывшей девушки

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Архангельск, 11 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении архангелогородца, обвиняемого в попытке убийства молодого человека, к которому ушла его девушка.

Инцидент произошел 8 октября в вечернее время суток у одного из домов в Исакогорском округе. 23-летний молодой человек нанес 20 ударом молотком по голове мужчине, который состоял в отношениях с его бывшей девушкой. Пострадавшему удалось отбиться от преступника, а сотрудники скорой помощи своевременно оказали ему медицинскую помощь. На данный момент жизни мужчины ничто не угрожает.

Подозреваемый признался в содеянном и объяснил свои действия возникшей ревностью к девушке, которая ушла от обвиняемого к потерпевшему. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и допрашивает свидетелей.