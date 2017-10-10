Директор интерната незаконно сдавал в аренду помещения школы в Архангельской области

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Архангельск, 10 октября. Директор школы-интерната в Архангельской области сдавал помещения в аренду рабочим, которые проводили ремонт в здании.

По информации прокуратуры Красноборского района, директор Черевковской специальной общеобразовательной школы-интерната 15 сентября заключил договор аренды с ООО «Чароит» в целях обеспечения проживания рабочей бригады, участвовавшей в проведении ремонтных работ в здании учреждения.

Договор нарушает требования законодательства Гражданского кодекса Российской Федерации, так как подписан без согласования с собственником государственного имущества. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и обязал его выплатить штраф в размере 1250 рублей.