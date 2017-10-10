Штормовой ветер, дождь и туман ожидаются сегодня в Архангельске

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Архангельск, 10 октября. Дожди и штормовой ветер ожидаются сегодня в Архангельске.

По сообщению гидрометцентра, облачная погода будет 10 октября в Архангельской области. Столбик термометров поднимется днем до +11 градусов, в южный районах области до +14 градусов.

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Ветер юго-восточный и восточный до 11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Облачная погода ожидается в Архангельске. Температура воздуха прогреется днём до +7 градусов, из-за холодных порывов ветра ощущаться будет до +3 градусов.