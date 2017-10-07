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Мошенник снял все деньги с банковской карты жителя Архангельской области
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    Мошенник снял все деньги с банковской карты жителя Архангельской области

    20:11  7 Октября 2017
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    Мошенник снял все деньги с банковской карты жителя Архангельской области

    Архангельск, 7 октября. Мошенник обманным путем выведал у жителя Архангельской области реквизиты банковской карты и снял с нее все деньги.

    По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина провернул махинацию под предлогом отмены якобы ошибочно совершенного платежа. Мошенник таким образом получил от жителя Онеги конфиденциальные реквизиты и пин-код банковской карты, с которой исчезли все денежные средства.

    На данный момент мошенника разыскивают сотрудники правопорядка. Факт совершения мошенничества был зафиксирован.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск #мошенник
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