Мошенник снял все деньги с банковской карты жителя Архангельской области

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Архангельск, 7 октября. Мошенник обманным путем выведал у жителя Архангельской области реквизиты банковской карты и снял с нее все деньги.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина провернул махинацию под предлогом отмены якобы ошибочно совершенного платежа. Мошенник таким образом получил от жителя Онеги конфиденциальные реквизиты и пин-код банковской карты, с которой исчезли все денежные средства.

На данный момент мошенника разыскивают сотрудники правопорядка. Факт совершения мошенничества был зафиксирован.