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Общество
Медведь гулял ночью у музея в Архангельской области
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    Медведь гулял ночью у музея в Архангельской области

    15:41  7 Октября 2017  /обновлено: 15:42  07 Октября 2017
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    Медведь гулял ночью у музея в Архангельской области

    Архангельск, 7 октября. Бурый медведь в ночное время суток заглянул в один из музеев Архангельской области.

    Медведь был заснят на камеру около центрального входа в музей Малые Карелы. Животное прогулялось вдоль забора музея, после чего скрылся из поля камеры наружного видеонаблюдения, сообщает 29.ru.

    Напомним, что хищники в этом году часто выходят на контакт с человеком, но некоторые встречи с животными могут нести угрозу для жизни человека.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #медведь #архангельск
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