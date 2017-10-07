Медведь гулял ночью у музея в Архангельской области

В Избранное

Архангельск, 7 октября. Бурый медведь в ночное время суток заглянул в один из музеев Архангельской области.

Медведь был заснят на камеру около центрального входа в музей Малые Карелы. Животное прогулялось вдоль забора музея, после чего скрылся из поля камеры наружного видеонаблюдения, сообщает 29.ru.

Напомним, что хищники в этом году часто выходят на контакт с человеком, но некоторые встречи с животными могут нести угрозу для жизни человека.