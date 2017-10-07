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Встреча Лаврова и главы МИД Финляндии состоится в Архангельске
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    Встреча Лаврова и главы МИД Финляндии состоится в Архангельске

    12:58  7 Октября 2017
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    Встреча Лаврова и главы МИД Финляндии состоится в Архангельске

    Архангельск, 7 октября. Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Тимо Сойни встретятся в Архангельске.

    Встреча глав МИД России Лавровв и МИД Финляндии Тимо Сойни запланирована на 18-19 октября в Архангельске. В российском дипведомстве в эту субботу сообщили:

    «Подтверждена договоренность об организации очередной встречи министров на полях министерской сессии СБЕР (Совет Баренцева/Евроарктического региона — прим. ТАСС) в Архангельске 18–19 октября».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #лавров #мид #архангельск
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