Встреча Лаврова и главы МИД Финляндии состоится в Архангельске
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Архангельск, 7 октября. Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Тимо Сойни встретятся в Архангельске.
Встреча глав МИД России Лавровв и МИД Финляндии Тимо Сойни запланирована на 18-19 октября в Архангельске. В российском дипведомстве в эту субботу сообщили:
«Подтверждена договоренность об организации очередной встречи министров на полях министерской сессии СБЕР (Совет Баренцева/Евроарктического региона — прим. ТАСС) в Архангельске 18–19 октября».