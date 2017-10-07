Встреча Лаврова и главы МИД Финляндии состоится в Архангельске

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Архангельск, 7 октября. Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Тимо Сойни встретятся в Архангельске.

Встреча глав МИД России Лавровв и МИД Финляндии Тимо Сойни запланирована на 18-19 октября в Архангельске. В российском дипведомстве в эту субботу сообщили: