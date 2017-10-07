Жители южной части Архангельска проведут выходные без воды

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Архангельск, 7 октября. Жители южной части Архангельска останутся без воды 7 октября.

По информации пресс-службы городской администрации, водоснабжение будет отключено с 9.00 утра до окончания ремонтных работ 7 октября в южной части города.

Неудобства затронут горожан, проживающих в округе Варавино-Фактория до посёлка Силикатный, в Исакогорском округе — от посёлка Затон до посёлка Пирсы, на острове Краснофлотском. Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.