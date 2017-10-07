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Общество
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Общество
Движение транспорта по улице Галушина в Архангельске запрещено на три дня
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    Движение транспорта по улице Галушина в Архангельске запрещено на три дня

    9:52  7 Октября 2017
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    Движение транспорта по улице Галушина в Архангельске запрещено на три дня

    Архангельск, 7 октября. Транспортное движение на участке возле дома №3 по улице Галушина в Архангельске запрещено на три дня из-за ремонта.

    По сообщению пресс-службы мэрии города, ограничение движения дорожного движения всех видов транспорта связано с ремонтом водопровода. В период с 8.00 7 октября до 8.00 10 октября движение по улице Галушина на участке возле дома №3 будет запрещено.

    Маршрут городских автобусов №5, №5э, №64, №61 будет изменен.

     — По маршрутам №5, №5э, №64 в направлении центра: проспект Ленинградский – улица Первомайская – улица Фёдора Абрамова – улица Галушина и далее по маршруту. В обратном направлении схема будет выглядеть так: улица Галушина – улица Федора Абрамова – улица Первомайская – проспект Ленинградский и далее по установленному пути следования.
     — По маршруту №61 в направлении центральной части: улица Галушина – улица Федора Абрамова – улица Первомайская – проспект Ленинградский и далее в установленном порядке. В обратном направлении: проспект Ленинградский – улица Первомайская – улица Федора Абрамова – улица Галушина и далее по обычной схеме.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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