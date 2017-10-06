В тройном ДТП в Архангельской области погиб один человек

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Архангельск, 6 октября. Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в Архангельской области сегодня.

Авария произошла на северодвинском шоссе в районе Лайского Дока 6 октября. Три автомобиля столкнулись, в результате дорожно-транспортного происшествия есть один погибший, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По сообщениям очевидцев, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, еще одно транспортное средство перевернулось в кювет с серьезными механическими повреждениями.

В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. На месте происшествия собирается пробка.