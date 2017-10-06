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Новый речной вокзал построят в Архангельске к 2019 году
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    Новый речной вокзал построят в Архангельске к 2019 году

    18:22  6 Октября 2017
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    Новый речной вокзал построят в Архангельске к 2019 году

    Архангельск, 6 октября. Строительство нового речного вокзала начнется в текущем году в Архангельске, планируется завершить работу к 2019 году.

    По сообщению пресс-службы администрации Архангельской области, строительство начнется уже в этом году: поставлены цели и определен подрядчик возведения первой очереди здания

    Планируется, что первый этаж нового здания речного вокзала будет включать в себя пассажирский павильон, также кафе, медицинский пункт, комнату матери и ребенка. Остальные этажи будут размещать в себе офисные помещения. Кроме этого, возле здания планируется сделать парковку.

    Здание речного вокзала даст возможность держать связь с территориями, расположенными на островах.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск #порт
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