Архангельским браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы

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Архангельск, 6 октября. Двое жителей Архангельска могут пойти под суд за незаконный вылов рыбы.

По информации Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте, мужчины ловили рыбу жаберной сетью напротив Мудьюга. Их добычей стала рыба самых разных пород: нельма, судак, белоглазка, корюшка, язь, окунь, плотва и камбала.

Мужчины не имели разрешения на вылов рыбы. На сегодняшний день в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Если суд признает их виновными, то им грозит штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы сроком на пять лет.