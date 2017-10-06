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Нетрезвый водитель наехал на сотрудницу полиции в Архангельской области
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    Нетрезвый водитель наехал на сотрудницу полиции в Архангельской области

    15:36  6 Октября 2017
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    Нетрезвый водитель наехал на сотрудницу полиции в Архангельской области

    Архангельск, 6 октября. Пьяный мужчина совершил наезд на сотрудницу полиции в августе в посёлке Заречном Архангельской области.

    Инцидент произошел 25 августа днем в Коношском районе. Сотрудница полиции остановила автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого находилась девушка без водительских прав. Она не была пристёгнута ремнем безопасности. Представитель правопорядка вызвала сотрудников ГИБДД и потребовала оставаться на месте до их прибытия.

    Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пересел на водительское место и наехал на сотрудницу полиции, протащив ее несколько метров, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.  

    На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #полиция #архангельск
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