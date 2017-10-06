Двое пенсионеров госпитализированы после ДТП в Архангельской области

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Архангельск, 6 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Архангельской области 5 октября: двое пенсионеров получили серьёзные травмы.

Авария случилась 5 октября днем на трассе Коноша — Шангалы в Архангельской на 120 км автодороги «Лада Калина». Два транспортных средства столкнулись на крутом повороте. Прицеп «Лады-Калины» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Жигули». В машине находились пожилые супруги, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области.

Водитель вазовской «Шестерки» и его пассажирка получили серьезные травмы грудной клетки, внутренних органов, открытые переломы конечностей. Пострадавших в аварии с помощью специальных инструментов извлекли из деформированного транспортного средства и незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение.

Водитель «Калины» серьезных травм не получил. Сотрудники полиции сообщили, что он находился в нетрезвом состоянии.