Душевнобольной житель Северодвинска пытался зарезать брата кухонным ножом

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Архангельск, 5 октября. Житель Северодвинска обвиняется в покушении на своего брата. В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 23 июля 2017 года. Подозреваемый из хулиганских побуждений напал на своего родственника и несколько раз ударил его кухонным ножом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО. Потерпевший оказал активное сопротивление и остался жив. Нападавший был задержан.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей. Решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого психолого-психиатрической экспертизы в связи с имеющимся у него заболеванием.