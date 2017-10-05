Житель Няндомы два года истязал свою падчерицу-подростка

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Архангельск, 5 октября. Жителя Няндомы подозревают в истязании несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Он избивал девочку в течении двух лет.

15-летняя потерпевшая сама пожаловалась в полицию. В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. Мать девочки знала о жестоких методах воспитания, но не препятствовала применению сожителем физической силы. Теперь ее действиям будет дана правовая оценка.

Подозреваемый уже явился в полицию. Он сообщил, что избивал подростка «в воспитательных целях».