Грабители зарезали двух пенсионеров и подожгли квартиру в Архангельске

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Архангельск, 4 октября. В Шенкурском районе на месте сгоревшей квартиры были обнаружены тела двух пенсионеров. Выяснилось, что мужчины умерли до того, как в доме начался пожар. Подозреваемые в убийстве задержаны.

В результате судебно-медицинской экспертизы вскрылись факты, указывающие, что смерть жертв наступила от ножевых ранений. Убийцы организовали пожар, чтобы скрыть следы преступления, сообщает «Инфореактор».

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Шенкурского района, которых подозревают в совершении преступления. Выяснилось, что 10 сентября подозреваемые, возвращаясь из гостей в состоянии алкогольного опьянения, зашли в незапертую квартиру, где спали потерпевшие. Мужчины разбудил одного из пенсионеров и потребовали денег. Получив отказ, один из задержанных ударил потерпевшего в грудь ножом. В это время проснулся второй пенсионер, которому преступники тоже нанесли ранения. Для того, чтобы крыть следы злодеяния, подозреваемые подожгли в квартире занавески и матрас, после чего покинули место преступления.

Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.