Торгово-экономический колледж эвакуировали в Архангельске

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Архангельск, 3 октября. Эвакуирован торгово-экономический колледж Архангельска 3 октября в середине учебного дня.

Полиция оцепила территорию образовательного учреждения и эвакуировала 400 студентов, сообщают местные СМИ. Всему виной стал забытый кем-то ноутбук, который напомнил охраннику взрывное устройство.

Полицейские проверили территорию колледжа, угроз безопасности не было обнаружено. Занятия в колледже продолжили в обычном режиме.