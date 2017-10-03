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Общество
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Торгово-экономический колледж эвакуировали в Архангельске
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    Торгово-экономический колледж эвакуировали в Архангельске

    19:09  3 Октября 2017
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    Торгово-экономический колледж эвакуировали в Архангельске

    Архангельск, 3 октября. Эвакуирован торгово-экономический колледж Архангельска 3 октября в середине учебного дня.

    Полиция оцепила территорию образовательного учреждения и эвакуировала 400 студентов, сообщают местные СМИ. Всему виной стал забытый кем-то ноутбук, который напомнил охраннику взрывное устройство.

    Полицейские проверили территорию колледжа, угроз безопасности не было обнаружено. Занятия в колледже продолжили в обычном режиме.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #эвакуация #архангельск #колледж
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