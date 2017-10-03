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Житель Архангельска в попытке скрыть изнасилование чуть не убил женщину
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    Житель Архангельска в попытке скрыть изнасилование чуть не убил женщину

    16:36  3 Октября 2017
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    Житель Архангельска в попытке скрыть изнасилование чуть не убил женщину

    Архангельск, 3 октября. Житель Плесецкого района Архангельска обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство своей знакомой.

    Уголовное дело заведено в отношении 32-летнего жителя Плесецкого района. Он совершил насильственные действия сексуального характера и покушался на убийство, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

    Преступление произошло в июле этого года. Мужчина после совместного распития спиртных напитков изнасиловал 41-летнюю женщину. Затем несколько раз ударил ее в шею и в голову острым предметом. После чего, думая что она умерла, скрылся с места преступления. Потерпевшая выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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