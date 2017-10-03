Житель Архангельска получил взятку в виде сруба бани

В Избранное

Архангельск, 3 октября. Архангелогородец за взятку в виде сруба бани и досок получил штраф в 17 раз превышающий ее общую сумму.

Мужчина, занимающий высокую должность, в обмен на незаконные действия в пользу взяткодателя получил вознаграждение в виде бани и пиломатериалов, сообщают в региональном УФССП.

Взяточник решением суда был приговорен к трем с половиной годам условно. Кроме этого, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 2 млн 183 тысяч рублей, запретил выезжать за границу и продавать имеющийся автотранспорт. Сруб бани и пиломатериалы были конфискованы в собственность государства.