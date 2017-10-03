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Житель Архангельска получил взятку в виде сруба бани
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    Житель Архангельска получил взятку в виде сруба бани

    16:24  3 Октября 2017
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    Житель Архангельска получил взятку в виде сруба бани

    Архангельск, 3 октября. Архангелогородец за взятку в виде сруба бани и досок получил штраф в 17 раз превышающий ее общую сумму.

    Мужчина, занимающий высокую должность, в обмен на незаконные действия в пользу взяткодателя получил вознаграждение в виде бани и пиломатериалов, сообщают в региональном УФССП.

    Взяточник решением суда был приговорен к трем с половиной годам условно. Кроме этого, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 2 млн 183 тысяч рублей, запретил выезжать за границу и продавать имеющийся автотранспорт. Сруб бани и пиломатериалы были конфискованы в собственность государства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #взятка #баня #архангельск
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