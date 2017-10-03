Монтер погиб на железной дороге в Архангельской области

В Избранное

Архангельск, 3 октября. Отцепившийся от состава вагон наехал на монтера железнодорожного пути, от полученных травм он скончался накануне вечером в Архангельске.

Инцидент произошел вчера вечером в Холмогорском районе на узколинейной железной дороге. Пассажирский вагон отделился от состава грузового тепловоза, который перевозил пиловочник, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Люди, увидев, что на них едут отцепившиеся вагоны, стали выпрыгивать из тепловоза. В результате такого маневра 45-летниий монтёр зацепился за край состава. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

На данный момент Следственные органы СКР проводят проверку по факту случившегося.