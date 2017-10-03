Пожилой рыбак из Архангельска пропал в дельте Северной Двины

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Мурманск, 3 октября. МЧС разыскивает 78-летнего жителя Мурманска, который отправился на рыбалку рано утром в сторону деревни Красное, местоположение рыбака до сих пор не известно.

Мужчина на жёлто-красном катере «Крым» отправился на рыбалку в дельту Северной Двины сутки назад. Он должен был вернуться домой до наступления темноты, но до сих пор никакой информации о его местоположении нет, сообщает МЧС России по Архангельской области.

Спасатели Архангельского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России осмотрели Мурманский рукав, мыс Чекаминка, слияние Корабельного и Мурманского рукавов. Также провели поисковую операцию в поселке Конвейер. Поиски пожилого мужчины продолжаются.