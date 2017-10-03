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Избивавший жену и едва не задушивший пасынка житель Архангельска получил 13 лет тюрьмы
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    Избивавший жену и едва не задушивший пасынка житель Архангельска получил 13 лет тюрьмы

    13:19  3 Октября 2017
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    Избивавший жену и едва не задушивший пасынка житель Архангельска получил 13 лет тюрьмы

    Архангельск, 3 октября. Житель Архангельска проведет 13 лет в тюрьме за избиение супруги и покушение на убийство ее сына.

    По решению Октябрьского районного суда в отношении 29-летнего мужчины вынесен обвинительный приговор. Он истязал свою супругу и покушался на жизнь ее 7-летнего сына, сообщает СУ СК России по Архангельской области и НАО. В ходе проведенного расследования было установлено, что в период с 8 сентября по 8 октября 2016 года мужчина избивал супругу и своего пасынка, а 15 сентября в состоянии алкогольного опьянения попытался задушить мальчика подушкой.

    Суд постановил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #тюрьма #архангельск
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