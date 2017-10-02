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Мужчина из-за спрятанного спирта убил сестру в Онежском районе Архангельска
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    Мужчина из-за спрятанного спирта убил сестру в Онежском районе Архангельска

    19:31  2 Октября 2017
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    Мужчина из-за спрятанного спирта убил сестру в Онежском районе Архангельска

    Архангельск, 2 октября. Труп женщины был обнаружен в деревне Сырья Онежского района в пятницу, 29 сентября.

    По сообщению пресс-службы регионального СУ СК, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 54-летней женщины наступила в результате тупой травмы грудной клетки.

    Заявление о явке с повинной поступило от брата погибшей, 42-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый ударил женщину несколько раз в грудь ногами после того, как узнал, что она спрятала от него спирт. После чего мужчина удалился с места преступления.

    На данный момент проводится следственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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