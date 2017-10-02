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Жители Архангельска проведут ночь без воды
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    Жители Архангельска проведут ночь без воды

    17:25  2 Октября 2017
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    Жители Архангельска проведут ночь без воды

    Архангельск, 2 октября. Отключение водоснабжения в Архангельске запланировано в период с 5 октября по 6 октября.

    Предприятие «Водоканал» планирует провести ремонтные работы на сетях водопровода Центральных очистных водопроводных сооружениях с 19.00 5 октября до 10.00 6 октября. В следствие чего будет отключено водоснабжение в Маймаксанском, Соломбальском, Октябрьском, Ломоносовском, Майская Горка, Варавино-Фактория.

    Водоснабжение будет отключено в Северном округе с 23.00 3 октября до 5.00 4 октября, также в ночь с 5 на 6 октября в аналогичное время, информирует NEWS29.RU.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #вода #архангельск
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