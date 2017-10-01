Первый фестиваль фейерверков состоялся в Архангельске

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Архангельск, 1 октября. В Архангельске прошел первый областной фестиваль фейерверков.

По информации пресс-службы правительства региона, на праздник съехались лучшие пиротехники Москвы, Волгограда и Северодвинска. Торжество прошло на площади Мира.

«Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

Гостями фестиваля стали более 25 тысяч человек. Перед началом пиротехнического шоу для горожан и гостей Архангельска выступили музыкальные коллективы.

Также на площади Мира прошла презентации арт-объекта «Птица счастья», который станет визитной карточкой региона на фестивале в Сочи. Внутри пятиметровой скульптуры спрятан шкаф, в котором участники праздника могли оставить книги, фотографии и сувениры.

Перед финальным фейрверком состоялся флешмоб, в ходе которого участники торжества запустили светящиеся шары.