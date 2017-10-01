День ходьбы в Архангельске собрал более тысячи участников

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Архангельская область, 1 октября. Более тысячи жителей Архангельска приняли участие в акции, приуроченной ко всероссийскому Дню ходьбы. Такими данными в воскресенье поделился руководитель областного агентства по спорту Андрей Багрецов.

Согласно предварительным данным, около 800 человек прошли официальную регистрацию. Не менее 200 человек присоединились по ходу мероприятия.

«Всероссийский День ходьбы дарит северянам массу положительных эмоций», — отметил Багрецов.

Ранее стало известно о том, что в Архангельске было ограничено движение транспорта из-за проведения всероссийского Дня ходьбы.