Жители Архангельска отправляют в урны афиши с рекламой митинга Навального

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Архангельск, 1 октября. Блогер Алексей Навальный планирует провести митинг в Архангельске. Некоторые жители города принялись срывать листовки с его изображением и выкидывать в урны.

В соцсетях появились фото урн, в которые поместили сорванные афиши с изображением Навального. «Самое оптимальное место», — подписал свою фотографию один из местных жителей.

Добавим, что подобная ситуация возникла неделю назад в Хабаровске. Там люди накануне митинга оппозиции сдирали афиши, приглашающие принять участие в акции, и бросали их в лужи.

Напомним, 29 сентября во время установки сцены для несанкционированного митинга Навального в Нижнем Новгороде были задержаны двое активистов. Кроме того, в отдел полиции был доставлен начальник штаба блогера Леонид Волков. Самого Навального в тот же день задержали в подъезде своего дома.