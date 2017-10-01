В Архангельске перекроют дороги из-за всероссийского дня ходьбы

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Архангельск, 1 октября. Из-за проведения всероссийского Дня ходьбы в Архангельске ограничат движение всех видов транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В воскресенье, 1 октября, с 15.00 до 17.00 проезд общественного и личного транспорта закроют на улице Воскресенская в районе «Нулевой версты», на спуске по улице Карла Либкнехта к нижней набережной Северной Двины и на самой набережной в районе здания № 85.

В администрации добавили, что сегодня из-за проведения массового мероприятия с 17.00 до 21.30 также будут закрыты участки проспекта Никольский, улицы Терехина, Краснофлотской и Беломорской улиц.