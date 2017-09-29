Житель Архангельска насмерть забил собутыльника и попытался выбросить из окна

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Архангельск, 29 сентября. Житель Архангельска убил друга и пытался выбросить его тело из окна своей квартиры. Преступника задержала полиция.

По предварительной информации, потерпевший пришел в гости к подозреваемому с целью употребления спиртных напитков, сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю несколько ударов по голове. От полученных травм пострадавший скончался.

По словам свидетелей, преступник пытался сбросить тело из окна своей квартиры, которая расположена на втором этаже. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».