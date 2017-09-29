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Бухгалтер ТСЖ в Котласе получила срок за мошенничество
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    Бухгалтер ТСЖ в Котласе получила срок за мошенничество

    11:27  29 Сентября 2017
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    Бухгалтер ТСЖ в Котласе получила срок за мошенничество

    Архангельск, 29 сентября. Городской суд Котласа вынес обвинительное заключение по делу экс-бухгалтера ТСЖ «Южное». Она обвиняется в присвоении денег и мошенничестве.

    Следствием было установлено, что 35-летняя женщина использовала свое служебное положение и присвоила денежные средства, которые принадлежали организации, в которой она работала, сообщает прокуратура региона.

    Со 2 октября 2015 года по 17 июня 2016 года экс-бухгалтер заполняла денежные чеки в чековой книжке, подделывала подпись председателя правления ТСЖ «Южное» и обналичивала деньги в банке. Злоумышленница смогла похитить более 55 тысяч рублей. Кроме этого, преступница забрала из кассы еще 23,5 тысячи рублей, введя в бухгалтерскую программу фальшивую информацию и создав ложные договоры подряда.

    Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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    Автор: Алексей Громов
    #кража #прокуратура #архангельск
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