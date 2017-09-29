Житель Архангельской области получил 14 лет за истязание подруги и убийство ее знакомого

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Архангельск, 29 сентября. В Плесецком районе был осужден опасный садист. Все преступления мужчина совершал в состоянии опьянения.

Житель Архангельской области постоянно избивал свою сожительницу поленьями, кочергой и другими подручными предметами. Кроме этого, он угрожал женщине, приставляя к ее шее нож. Однако пострадавшая никуда не жаловалась.

Кровавая драма разыгралась в ночь на 1 сентября. 41-летний садист напал с ножом на знакомого своей сожительницы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Мужчина скончался на месте. Преступника задержали.

Были заведены уголовные дела по статьям: «Истязание», «Угроза убийством», «Убийство», «Покушение на убийство двух лиц». Обвиняемый частично признал вину. Плесецкий районный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.