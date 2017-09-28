Напавшие на инкассаторов жители Архангельска предстанут перед судом

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Архангельск, 28 сентября. Двух молодых людей, пытавшихся ограбить инкассаторов в Архангельске, будут судить за разбойное нападение.

Молодые люди 19 и 22 лет попытались совершить разбойное нападение около одного из торговых центров Архангельска. Сотрудники регионального Следственного комитета сообщили, что инкассаторы возвращались к своей машине с крупной суммой денег, они несли около 300 тысяч рублей.

Разбойники, вооруженные обрезом охотничьего ружья и сигнальной ракетницей, сразу начали стрелять. Первыми раздались выстрелы из обреза, но оба заряда прошли мимо. Инкассаторы успели спрятаться за машиной и приготовились стрелять в ответ. Второй разбойник использовал сигнальную ракетницу, из-за чего один из сотрудников получил легкое ранение.

Нападавших будут судить по статье «Разбойное нападение», им грозят сроки до десяти лет лишения свободы.