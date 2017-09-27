Приставы в Архангельске арестовали за долги целый арсенал оружия

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Архангельск, 27 сентября. Судебные приставы в Архангельской области решили бороться с должниками-охотниками арестами оружия.

Помимо запретов на выезд за границу и аресты автомобилей судебные приставы нашли новый способ бороться с должниками-охотниками. Теперь они обращают самое пристальное внимание на оружие охотников, которые являются злостными неплательщиками.

Житель Архангельской области долгое время не выплачивал алименты и накопил долг почти в 11 миллионов рублей. Приставы арестовали оружие охотника-должника, в арсенале оказались карабин «Соболь», газовый пистолет и два охотничьих ружья. Если охотник не расплатится в срок, Росимущество продаст его оружие.