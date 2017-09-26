Жительница Архангельска получила серьезные ожоги, затушив окурок в пакете с порохом

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Архангельск, 26 сентября. Жительница Архангельска получила ожоги лица и рук, случайно затушив окурок в пакете с порохом. Об этом сообщает портал «Безопасность Архангельской области».

Женщина приехала навестить своего отца, живущего в одном из многоквартирных домов Архангельска. На крыльце дома ей на глаза попался бумажный пакет, который она приняла за пепельницу с землей. Однако после того как она попыталась потушить окурок произошла вспышка, в результате которой женщина получила серьезные ожоги лица и рук.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили в пакете предмет, похожий на патрон от мелкокалиберной винтовки. Что на самом деле находилось в данном пакете, предстоит выяснить правоохранительным органам.