Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

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Москва, 26 сентября. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» был произведен с полигона «Капустин Яр» в Архангельской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

При этом МБР успешно поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

«Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что на территории Сирии прошли испытания боевой машины поддержки танков «Терминатор».