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Архангельск: на Соловках расследуют обстоятельства гибели трех человек
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    Архангельск: на Соловках расследуют обстоятельства гибели трех человек

    14:17  25 Сентября 2017
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    Архангельск: на Соловках расследуют обстоятельства гибели трех человек

    Архангельск, 25 сентября. В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех заготовщиков водорослей.

    Сотрудники СУ СК по Архангельской области сообщили, что в середине сентября на острове Малая Муксалма произошел пожар, в результате которого сгорел деревянный дом. На месте возгорания были обнаружены тела трех мужчин, которые занимались заготовкой водорослей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности трем лицам».

    Следователи намерены восстановить все детали произошедшего и установить причину пожара. В данный момент допрашиваются свидетели, проводится судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.

    Архангельск: на Соловках расследуют обстоятельства гибели трех человек

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #архангельск #су ск рф #соловки
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