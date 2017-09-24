Архангельские «Хрюши» заявили о находке шести тележек с просрочкой в SPAR

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Архангельск, 24 сентября. Активисты всероссийского общественного движения «Хрюши против» заявили о найденных шести тележках просроченной продукции в супермаркете SPAR.

Активисты утверждают, что среди просроченной продукции овощи, фрукты, сыры, блины, кондитерские изделия и некоторые другие группы продуктов.

«Хрюши» сообщили также о небольшом конфликте с администрацией заведения. Тем не менее, просроченная продукция была изъята.

Накануне сообщалось о нападении на активистов «Хрюши против» в Москве.