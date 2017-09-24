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Россия
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Общество
Архангельские «Хрюши» заявили о находке шести тележек с просрочкой в SPAR
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    Архангельские «Хрюши» заявили о находке шести тележек с просрочкой в SPAR

    22:39  24 Сентября 2017
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    Архангельские «Хрюши» заявили о находке шести тележек с просрочкой в SPAR

    Архангельск, 24 сентября. Активисты всероссийского общественного движения «Хрюши против» заявили о найденных шести тележках просроченной продукции в супермаркете SPAR.

    Активисты утверждают, что среди просроченной продукции овощи, фрукты, сыры, блины, кондитерские изделия и некоторые другие группы продуктов.

    «Хрюши» сообщили также о небольшом конфликте с администрацией заведения. Тем не менее, просроченная продукция была изъята.

    Накануне сообщалось о нападении на активистов «Хрюши против» в Москве.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #архангельск #хрюши против #хрюши #spar #просрочка
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