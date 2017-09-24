Неизвестные подожгли пиццерию в Архангельске
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Архангельск, 24 сентября. В пиццерии «Инфинити», которая расположена на улице Маяковского в Соломбале, ночью произошел пожар. Полиция разыскивает злоумышленников.
По предварительной версии, неизвестные разбили окно и забросили в кафе воспламененный предмет, сообщают местные СМИ. Случайный прохожий стал свидетелем происшествия и вызвал пожарных, которые ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки.
Известно, что в помещении сильно повреждены предметы мебели, банкетный зал и электрическая проводка. Фасад строения удалось спасти, огонь его практически не затронул.
Полиция выясняет обстоятельства происшедшего и разыскивает злоумышленников.