Алексея Учителя ждут на международном фестивале Arctic Open в Архангельске

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Архангельск, 23 сентября. Алексея Учителя хотят пригласить на международный фестиваль Arctic Open, который стартует в начале декабря в Архангельске. Сейчас организаторы мероприятия ведут переговоры с режиссером.

Директор фестиваля Тамара Статикова сообщила, что точного ответа пока нет, пишет интернет-портал 29.ru. Однако оргкомитет Arctic Open не теряет оптимизма.

«На любом фестивале есть хедлайнер, мы его приглашаем на внеконкурсный показ и вручение Гран-при, всего на один день», — рассказала Статикова.

Напомним, что информация о возможном участии в фестивале Arctic Open Алексея Учителя впервые была озвучена на совещании в областном Собрании депутатов региона по вопросу дискуссии вокруг проката нашумевшего фильма «Матильда».

Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал о своих впечатлениях от показа «Матильды» в Петербурге.