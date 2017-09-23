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Алексея Учителя ждут на международном фестивале Arctic Open в Архангельске
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    Алексея Учителя ждут на международном фестивале Arctic Open в Архангельске

    15:19  23 Сентября 2017
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    Алексея Учителя ждут на международном фестивале Arctic Open в Архангельске

    Архангельск, 23 сентября. Алексея Учителя хотят пригласить на международный фестиваль Arctic Open, который стартует в начале декабря в Архангельске. Сейчас организаторы мероприятия ведут переговоры с режиссером.

    Директор фестиваля Тамара Статикова сообщила, что точного ответа пока нет, пишет интернет-портал 29.ru. Однако оргкомитет Arctic Open не теряет оптимизма.

    «На любом фестивале есть хедлайнер, мы его приглашаем на внеконкурсный показ и вручение Гран-при, всего на один день»,  — рассказала Статикова.

    Напомним, что информация о возможном участии в фестивале Arctic Open Алексея Учителя впервые была озвучена на совещании в областном Собрании депутатов региона по вопросу дискуссии вокруг проката нашумевшего фильма «Матильда».

    Ранее режиссер Алексей Учитель рассказал о своих впечатлениях от показа «Матильды» в Петербурге.

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    Автор: Алексей Громов
    #матильда #алексей учитель #архангельск
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