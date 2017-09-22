Полиция задержала жительницу Архангельска за пьяный дебош в кафе

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Архангельск, 22 сентября. Пьяная посетительница кафе в Архангельске устроила дебош, в результате чего была задержана. Как стало известно, о нарушениях общественного порядка кафе, расположенном на улице Попова, сообщили в Архангельский филиал вневедомственной охраны Росгвардии.

Инцидент произошел в пятницу примерно в 03.00. 22-летняя посетительница в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражалась в адрес отдыхающих и персонала кафе, а также разбила стол. Прибывший на место наряд задержал дебоширку. Девушка была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее пьяный житель Абинского района Краснодарского края во время ссоры ударил ножом в шею 81-летнего отца.