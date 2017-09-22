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Отца-алкоголика осудили за истязание восьмилетнего сына в Архангельской области
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    Отца-алкоголика осудили за истязание восьмилетнего сына в Архангельской области

    14:31  22 Сентября 2017
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    Отца-алкоголика осудили за истязание восьмилетнего сына в Архангельской области

    Архангельск, 22 сентября. Житель Плесецкого района Архангельской области признан виновным в истязании несовершеннолетнего и незаконном лишении ребенка свободы. Плесецкий районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

    Как рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области и НАО, суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

    По данным следствия, в период с марта по апрель текущего года данный мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил восьмилетнему сыну побои кожаным ремнем. Кроме того, он привязывал несовершеннолетнего за руки ремнем к перилам лестничного марша в подъезде, оставляя на несколько часов.

    После того, как мужчину задержали, мальчик был помещен в социально-реабилитационный центр.

    Напомним, ранее суд Екатеринбурга отказался возвращать двух приемных детей женщине, которая удалила себе грудь.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #архангельск
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