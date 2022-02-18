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Астраханские водители спасли ребенка от бездомных собак

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 18:00
Общество
Астраханские водители спасли ребенка от бездомных собак
pixabay.com  /  Andrey_and_Lesya

Астрахань, 18 февраля. Бездомные собаки набросились на ребенка в Астрахани. Спасти мальчика решили два водителя, которые вовремя оказались рядом.

Местный журналист Ринат Мухтаров стал одним из спасителей ребенка. Он рассказал об инциденте в социальных сетях. Согласно сообщению, мальчик ехал на велосипеде, когда несколько бродячих псов набросились на него.

«На него вдруг накинулись три огромные собаки. Кстати, все с бирками. Я не знаю, как я бросил машину и выскочил из нее, но буквально спас мальчишку. Помог еще один парень, тоже выбежавший со своей машины. Вдвоем с ним мы отогнали собак», — объяснил Ринат.

Мальчик испугался нападения, поэтому бросил велосипед на землю и попытался убежать. Однако бежать от собак в таких ситуациях нельзя, отметил журналист.

Ранее мальчишки, которые гуляли по полынье вдоль Заячьего острова в Челябинске, провалились под лед. Их жизни удалось спасти благодаря случайным прохожим.

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