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Прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета в Архангельске

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 03:37
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета в Архангельске
youtube.com

Архангельск, 15 февраля. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой самолета «Москва — Мурманск» в Архангельске.

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после приземления рейса «Аэрофлота» SU-1324 из Москвы в Мурманск. Самолет сел на запасном аэродроме Архангельска из-за плохих условий погоды.

«Аэрофлот» на данный момент размещает 146 пассажиров в гостинице. Вылет в Мурманск планируется в 9 утра вторника. Ситуация находится на контроле прокуратуры федерального округа.

Ранее сообщалось, что вылет борта из Екатеринбурга в Сочи был задержан из-за неисправности самолета. Всего на рейс был зарегистрирован 221 пассажир.

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архангельск проверка экстренная посадка транспортная прокуратура
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