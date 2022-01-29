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Сгоревшая под Архангельском семья с четырьмя детьми состояла на учете

Происшествия
Сгоревшая под Архангельском семья с четырьмя детьми состояла на учете
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Плесецк, 29 января. Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Архангельской области. Семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Трагедия произошла в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на 29 января. На месте пожара спасатели обнаружили тела 37-летней женщины и четверых ее детей. Семья была неблагополучной и состояла на профилактическом учете.

Предварительно известно, что причиной гибели людей стало отравление продуктами горения. Согласно одной из версий, пожар возник в результате неисправности электрической плиты. Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома, о чем свидетельствуют фотографии с места происшествия.

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пожар плесецк архангельская область
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