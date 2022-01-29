Пожар с пятью погибшими под Архангельском мог произойти из-за неисправности электроплиты

Плесецк, 29 января. Пламя в деревянном жилом доме в Архангельской области, где погибли мать и четверо ее несовершеннолетних детей, могло вспыхнуть из-за неполадок в работе электроплиты. Соответствующую информацию привели в СУ СК России по региону.

По предварительной информации, 37-летняя женщина и четверо ее детей погибли из-за отравления продуктами горения. На данный момент изучаются все причины возникновения пожара. Правоохранители также склонны предполагать, что к пожару могла привести неисправность бытовой техники.

По факту гибели пятерых человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Известно, что погибшая семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Данных о возрасте детей и информации о других пострадавших на данный момент не озвучивалось. В Сети ранее появились первые кадры дома, в котором вспыхнуло пламя.